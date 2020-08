JN relaciona vídeo verdadeiro com fake news de Carlos Bolsonaro; jornalista se manifesta

Em resposta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na última segunda-feira (24), o JN produziu uma matéria que desmentiu uma teoria levantada por sites bolsonaristas contra o repórter do jornal O Globo ameaçado pelo político. No entanto, o principal telejornal da TV usou um vídeo verdadeiro como se fosse falso.

Estudante de jornalismo, Sam Pancher publicou o vídeo no Twitter do momento em que o Chefe do Executivo ameaçou bater no jornalista da Globo. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) compartilhou o vídeo dele, mas deu a entender que se tratava do vídeo adulterado pelos bolsonaristas.

A Globo compartilhou o post do filho do presidente e provocou discussões sobre a veracidade do vídeo. Pancher fez um desabafo esclarecendo que o JN “abriu margem para interpretação” de que tinha feito uma postagem com um vídeo falso.

A Agência Lupa comprovou que o estudante não foi peça da desinformação. “Ontem, uma matéria do Jornal Nacional abriu margem para interpretação de que eu postei um vídeo adulterado”, explicou.

“Essa é uma checagem da agência Lupa deixando claro que não tenho qualquer relação com a versão editada”, avisou. Samuel revelou que o jornal comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos não quis alterar o VT.

Confira:

🛑 Importante 🛑 Ontem, uma matéria do Jornal Nacional abriu margem para interpretação de que eu postei um vídeo adulterado. Essa é uma checagem da agência Lupa deixando claro que não tenho qualquer relação com a versão editada. Como o JN não quis alterar o VT, fixo esse tweet pic.twitter.com/tVCuZCy6qz — Samuel (@SamPancher) August 25, 2020