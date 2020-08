Jô detalha preparação do Corinthians para primeiro jogo da final do Paulistão

A cidade de São Paulo já está voltada para o clássico entre Corinthians e Palmeiras desta quarta-feira, válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Na véspera do Derby, o atacante Jô falou sobre a preparação do Alvinegro para primeira parte da decisão.

“É um jogo importante, sabemos o tamanho de um clássico, ainda mais em uma final da Campeonato Paulista. Nos últimos dias a gente teve um descanso, mas também teve treinamentos bons e intensos para a gente se preparar bem para essa partida. Vamos com tudo, esperamos que vocês possam nos apoiar, a nação corinthiana em peso, para que a gente possa sair vitorioso nesse primeiro jogo”, disse em vídeo publicado pela Tuddo Comunicação.

Jô tem bons números contra o Palmeiras. Ao todo, foram 11 partidas disputadas contra o Alviverde, com cinco gols marcados. Pelo Corinthians, são seis jogos e três bolas na rede. Nos outros duelos, o atacante vestia a camisa do Atlético-MG.

Na atual temporada, Jô participou das vitórias do Corinthians sobre Red Bull Bragantino e Mirassol. O confronto diante da equipe de Bragança Paulista marcou o retorno do centroavante ao Timão e o primeiro gol do camisa 77 nessa terceira passagem pelo clube.

Pela final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena de Itaquera, e no sábado, às 16h30, no Allianz Parque.