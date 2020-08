Joana Prado se diverte ao relembrar Feiticeira

Sucesso no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, Joana Prado relembrou da Feiticeira, sua famosa personagem do extinto programa H, de Luciano Huck.

Em uma ida ao salão de beleza em Miami, nos Estados Unidos, onde mora com Vitor Belfort, seu esposo, a loira foi lembrada pela hairstylist brasileira Thay Oliveira sobre sua personagem.

Como estava usando uma máscara de proteção contra o coronavírus, Joana ficou apenas com apenas com parte do rosto de fora, assim como acontecia com a Feiticeira, que usava um tecido em metade da face.

No Stories do Instagram, Joana gravou o momento divertido. “Vocês acham que a Feiticeira foi embora? Que acabou? Ela está de volta (risos). Tira a máscara, Feiticeira” brincou a hairstylist.

Prado, que raramente fala da personagem que fez sucesso, não se aguentou e caiu na gargalhada. “Não. Isso aí tem todo um esquema, entendeu?”, divertiu-se.

Para quem não sabe, Joana Prado foi símbolo sexual na época em que fez sucesso com a Feiticeira. Segundo o jornal Extra, atualmente, aos 44 anos, a loira cuida dos empreendimentos da família, é empresária e dona de uma academia de ginástica que leva o nome de Belfort.