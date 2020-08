João Doria “dedura” coronavírus de Emílio Surita e causa climão

Na última quarta-feira (12), João Doria surpreendeu ao afirmar que está infectado pelo novo coronavírus. O governador de São Paulo foi um dos convidados do Programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, e acabou deixando todos surpresos ao falar de Emílio Surita.

Quem assiste ao programa de rádio, certamente percebeu que Emílio está afastado da apresentação desde sexta-feira (14), e está sendo substituído por Daniel Zukerman. O político, ao se despedir do programa desta terça-feira (18), começou deixando um recado para o apresentador afastado: “Mandando um abraço também para o Emílio Surita, que deve estar nos acompanhando aqui”.

Na sequência, João Doria “dedurou” Emílio Surita, afirmando que ele estaria infectado pelo novo coronavírus: “[Ele está] Como eu, se recuperando da Covid, em isolamento. Como eu estou, na minha casa, solitário, junto com a minha esposa, mas acompanhando e trabalhando também, mesmo respeitando os 10 dias de quarentena. Deixo um grande abraço para o Emílio, para que ele se recupere”.

Daniel Zukerman ficou chocado com a revelação e, aos risos, tirou sarro do governador paulista: “Você que deu uma notícia exclusiva… O primeiro furo do governador”. Rogério Morgado, humorista presente no programa, fez alusão ao mascote do extinto Fofocalizando: “Boa, Fofoquito. Obrigado, viu? Nem a gente sabia, obrigado”.

Dória, que levou as brincadeiras no bom humor, foi diagnosticado com a Covid-19 e afirmou ser assintomático. Até o fim dessa semana, provavelmente eles retomem suas atividades rotineiras.

Confira: