João Guilherme abre o jogo sobre relação com Leonardo e homenageia padrasto

João Guilherme, filho de Leonardo, mostrou como é a sua relação com o cantor. Em pleno Dia dos Pais, o ator foi sincero ao mostrar as tentativas de conversa com o sertanejo.

Nos Stories do Instagram, o cantor de 18 anos postou o print de uma tentativa de conversa que teve com o pai. “Meu pai é do tipo que manda foto de dois caras de sunga e desaparece (risos)“, escreveu.

Na imagem, após o envio da foto citada por João, o garoto ainda tentou conversar com familiar. “Me liga, pai. Quero te ver. Paie. Carai atende. Paie”, escreveu Guilherme das 17:48 até 23:00.

Na plataforma, o artista compartilhou homenagens que fãs fizeram com fotos dele com o cantor veterano e também com o padrasto, o empresário Danilo Tuffi.

No feed da plataforma, João Guilherme, porém, não postou foto com Leonardo, mas publicou uma com Danilo. “Olha que foto rara kkkk. Feliz dia dos pais @danilo.tuffi. Amo você“, escreveu.