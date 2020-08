João Lucas pode ser anunciado vice-prefeito nos próximos dias

Em política 10% faz toda diferença, mas os 90% fazem muito mais. E assim segue a especulação em torno do anuncio do vereador João Lucas (MDB), como vice-prefeito na chama encabeçada pelo pré-candidato Ronaldo Lopes, também medebista e homem de confiança do governador Renan Filho e do Senador Renan Calheiros, os quais gozam de amizade antiga com Ronaldo.

Ronaldo Lopes é reconhecido por sua honestidade e probidade política que lhes respalda como diferenciado num cenário onde muitos se tornam ficha–suja. João Lucas tem seu nome ecoado na periferia da cidade e povoados do município, sendo nome forte para ser novamente vereador mais votado, porém com aprovação da grande maioria do eleitorado penedense para compor chapa majoritária com Ronaldo Lopes.

As conversas que acontecerão durante a semana com participação e benção do prefeito Marcius Beltrão, serão decisivas para que a chapa Ronaldo Lopes e João Lucas possa ser anunciada pelos próximos dias. Aguardemos!