João Vicente de Castro surpreende e se declara para a ex-sogra Gloria Pires

Como eu tenho saudade dela. A primeira vez que nos vimos o olho dela já cuidava de mim. Glória é todos os elogios que navegam por aí, tudo que dizem, é verdade. Ela é a maior atriz do Brasil, porém essa é a menor parte da grandeza que tem nessa biografia. A grandeza dela é muito maior que qualquer câmera pode captar, glória é gigante, mãe atenta e precisa, parceira sempre, apoia todos todos a sua volta, tem desejo de vida, amor que inunda tudo que existe e ama sem limites. Dizem que o tempo traz pra fora o que a pessoa é por dentro, é por isso que o tempo só a deixa cada vez mais linda. Celebramos hoje o nascimento de uma grande mulher. Essa do coração imenso. Essa de talento inigualável, essa que é cheia de coragem e potência, Essa do sorriso mais linda. Essa que é amor da cabeça aos pés. Essa que é a Gloria. Que sorte a nossa que existimos perto de você. Te amo imenso. 🤍