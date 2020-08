Joelma é convidada para a Dança dos Famosos e recusa convite

Mais uma vez Joelma não estará no elenco do Dança dos Famosos. No entanto, a ausência da cantora não é por falta de convite, muito pelo contrário. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, após três edições sendo chamada para a disputa, a artista deu outra negativa.

Como a ex-vocalista da banda Calypso ainda está se recuperando das sequelas deixadas pelo vírus e também possui muitos compromissos profissionais, ela precisou recusar mais uma vez o convite.

Em nota, a equipe de Joelma explicou: “A assessoria de imprensa da cantora Joelma informa que infelizmente a artista não pôde aceitar o convite para participar do quadro Dança dos Famosos do programa Domingão do Faustão devido a estar restabelecendo sua saúde após contrair o COVID-19”.

“Como o quadro necessita de imediata e total dedicação ao projeto nos próximos meses, neste momento, a artista não se sente pronta para aceitar o desafio“, disse o comunicado.

“Joelma necessitará ainda dedicar-se até o final de 2020 aos seus novos projetos musicais e administração de seu escritório, equipe e carreira”, continuou.

“Aproveita para agradecer, mais uma vez, o honroso convite feito pelo Fausto Silva e equipe do programa e se diz grande fã do quadro: ‘Eu sempre que posso acompanho o quadro, acho incrível e sou fã do trabalho de todos os profissionais da Dança e dos artistas que participam!”, concluiu.