Jogador famoso encontra Anitta e faz coração para ela

Anitta está passando férias na Europa, fazendo uma tour por vários países. Desta vez, a cantora está na Itália, onde tem colecionado noitadas e passeios com amigos.

A funkeira esteve com Rodrigo Guth, jogador da Atalanta Bergamasca Calcio, time da série A do futebol italiano. O atleta ganhou destaque em um dos vídeos da Poderosa, com direito a moldura de coração, e um sinal também de coração feito por Rodrigo.

“De volta à casa dos setecentos homens e de volta a ser a primeira pessoa a ficar arrumada Todo mundo se arrumando e eu aqui”, falou a intérprete de Tocame nos vídeos, em tom de brincadeira.

Na última quinta-feira (20), a artista brasileira fez um comentário bem-humorado em uma foto postada por Rodrigo Guth. “Minha mãe falou que shippa”, brincou ela.

Recentemente, Anitta rebateu um comentário machista feito por uma seguidora no Instagram, que detonou a famosa e tentou menosprezá-la, dizendo que nenhum homem vai querer “levar essa garota a sério”.

“Quem não leva eles a sério sou EU amor… Homens e sua historinha… O dia que eu tiver com paciência pra adestrar e resolver levar a sério eu faço sem dificuldades”, disparou a famosa.

E completou: “Muito patroa. Fim”. A repercussão, claro, foi imediata e os fãs rasgaram elogios: “Arrasou! Não sei porque eles tem essa ideia de que temos que se comportar pra ter alguém”.

“Mulher não é clínica de reabilitação, Anitta PATROA não se abaixa pra macho!”, disparou um rapaz. “Alguém fala que quem termina e descarta os namorados é Aniraa”, afirmou mais um.