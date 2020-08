Jogo do dinossauro do Google ganha versão turbinada com armas

Talvez um dos easter eggs mais conhecidos de quem utiliza o Google Chrome seja o famoso jogo do dinossauro, ou T-Rex Running em inglês, que é o passatempo ideal para quem está sem internet.

Quem ainda não curtiu o joguinho basta clicar “chrome://dino” na barra de endereço (ou desconectar a internet) e, quando aparecer a mensagem “Sem Internet”, pressionar a barra de espaço, que é também utilizada para pular sobre os obstáculos.

O jogo gratuito, que funciona tanto no celular como no computador, acaba de ganhar uma versão turbinada, oferecida pelo coletivo MSCHF e da 100 Thieves, que coordena vários times da eSports. Cansado de somente saltar sobre cactos, Dino aparece agora mais irado e com 26 armas de destruição diferentes.

Fonte: Google/DivulgaçãoFonte: Google

A nova versão do jogo do dinossauro

A nova versão, que está sendo chamada de Dino Swords, é similar à versão original. Só que, em vez de apenas saltar sobre os obstáculos, você pode coletar armas que aparecem em ícones pelo caminho. Para usá-las, é preciso pressionar a tecla correspondente, como por exemplo, o lança-chamas que é acionado pela tecla “R”.

Entre as novas armas disponíveis, existem bastões de beisebol, shurikens, espadas, marretas, arco e flecha e até alguns veículos tipo tanque de guerra e helicóptero. Mas, muita atenção ao utilizar suas novas armas, porque algumas delas causam danos ao próprio Dino, ou seja, são literalmente um tiro no pé.

Numa entrevista ao portal The Verge nesta segunda-feira (24), o chefe de estratégia da MSCHF Daniel Greenberg disse que o objetivo do update do jogo foi “apenas torná-lo mais verdadeiro para a forma”. Realmente, o jogo atualizado se parece com os minijogos em Flash da geração anterior.

O dono da 100 Thieves e ex-jogador profissional de Call of Duty Matthew “Nadeshot” Haag afirmou ao The Verge que as novas armas agregadas ao Dino prestam homenagem às armas clássicas dos videogames antigos.