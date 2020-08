Jogo do Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça ganha trailer

Aproveitando as transmissões e revelações do evento online DC FanDome, a desenvolvedora Rocksteady, mais conhecida por seu trabalho nos jogos da série Batman Arkham, soltou agora o primeiro trailer de Suicide Squad, o jogo oficial do Esquadrão Suicida. Confira pelo player abaixo:

É interessante notar que o jogo foi confirmado como parte do mesmo universo da série Arkham, especialmente porque ele aposta em uma palheta de cores muito mais vibrante e cartunesca do que tudo que vimos nos jogos do morcegão até agora.

O primeiro trailer dá um grande destaque à Arlequina, mas também conseguimos dar uma boa olhada nos outros membros do time, que são o Capitão Bumerangue, Pistoleiro e Tubarão-Rei. Com quatro personagens jogáveis, foi confirmado ainda que o título terá gameplay cooperativo para até quatro jogadores ao mesmo tempo!

Os anti-heróis vão precisar se unir para encarar o que parece ser uma versão maléfica do Super-Homem em um mundo aberto focado na área de Metrópolis. Se você não tiver quatro amigos jogando juntos, o time será completado por bots. Se optar por jogar solo, você pode mudar para o personagem que bem entender.

O trailer é fechado com os dizeres “Mate a Liga da Justiça – 2022”, e a posterior confirmação de que o título será lançado apenas para a próxima geração de consoles. Ou seja, você poderá jogar Suicide Squad Kill the Justice League no PC, Xbox Series X e PlayStation 5. O que achou desse primeiro trailer? Comente a seguir!

