Jogos das finais do Campeonato Gaúcho serão realizados no fim de agosto

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) divulgou, na tarde desta quinta-feira, as datas das finais do Campeonato Gaúcho. O primeiro duelo entre Caxias e Grêmio ocorrerá no dia 26 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, enquanto o segundo será realizado no dia 30 de agosto, às 16h, na Arena, em Porto Alegre.

Antes do início da competição, o regulamento do Estadual previa uma decisão em dois jogos. O Caxias ofereceu a possibilidade de decidir o Gauchão em uma partida única, mas o Grêmio não aceitou o acordo.

Caso o Tricolor tivesse aceitado a proposta, a final seria realizada neste domingo, dia 9. A data foi disponibilizada pela CBF para partidas definidoras dos Campeonatos Estaduais.

Com isso, o Grêmio vai se preparar para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Renato Portaluppi encara o Fluminense no domingo, às 19h, na Arena. Já o Caxias, que só estreia na Série D em setembro, terá 20 dias para se ajustar até a decisão.