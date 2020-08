Jogos para Android compatíveis com tela de 120 Hz

Para suavizar a tela e oferecer melhor retorno de comandos, smartphones topo de linha passaram a oferecer displays com alta taxa de quadros. Opções chegam a telas com frequência de 120 Hz que oferecem uma experiência única na navegação do dia a dia, mas seu maior destaque são os games.

Já são vários os games que suportam frequências tão altas de display e oferecem uma experiência mais fluida no mobile. O site Life Hacker fez uma lista de quais games podem te mostrar as reais vantagens desse recurso e te proporcionar ótimas sessões de jogatina. Confira:

Rayman Adventures

Para os fãs do clássico dos consoles e iniciantes na franquia, Rayman Adventures tenta se aproximar da experiência do console, trazendo um show de visuais, som e ambientação no game — que pode ser rodado a 120 Hz em celulares parrudos. É gratuito para baixar e oferece compras dentro do jogo que podem expandir sua experiência.

Hitman Go, Deus Ex Go e Lara Croft Go

Imagine um jogo de tabuleiro de qualquer um desses três jogos. É exatamente essa a proposta da família de games mobile da Square Enix. São jogos de puzzle com visuais muito curiosos e redesigns de grandes títulos de aventura e ação dos consoles e PC que vão te fazer gastar um bom tempo para solucionar todos os desafios propostos.

Minecraft

O clássico Minecraft também oferece suporte para displays de 120 Hz. É toda a experiência do game de aventura e criação na telinha do smartphone e com toda a suavidade do display. O game oferece uma demonstração que garante gameplay por tempo limitado; mas a compra garante todos os modos e atualizações.

Oceanhorn

Grandes fãs de The Legend of Zelda podem se deliciar com o Oceanhorn, game de ação e aventura que remete aos clássicos títulos da franquia da Nintendo. São visuais ótimos para a gameplay em telas menores, é gratuito para baixar e pode render boas horas para concluir toda a história.

Neste caso, somente o primeiro capítulo do game é gratuito, servindo como uma demonstração. A aventura completa, por sua vez, garante vários capítulos de puzzles, combate e mecânicas diversas que expandem o jogo.

Inúmeros games

Essa lista é apenas uma sugestão. Há centenas de games disponíveis na Google Play Store que suportam a alta taxa de quadros para displays superiores. Games populares como Pokémon Go, Plague Inc., Dota Underlords e Auto Chess estão nessa lista. Vale a pena conferir como esses jogos se saem em frequências mais altas; quem sabe não acabam te cativando?

Não deixe de compartilhar sua sugestão ou recomendação nos comentários abaixo!