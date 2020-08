‘Joguei com ele na praia e foi incrível’

Luka Romero é uma das grandes promessas do futebol mundial.

O atacante do Mallorca é apelidado de “Messi Mexicano” e é o jogador mais jovem a atuar em LaLiga – Romero estreou contra o Real Madrid em 24 de junho com 15 anos e 219 dias.

Como todo jogador de futebol, o mexicano tem ligação com o esporte desde criança e sempre sonhou em ser jogador. Uma experiência na infância com Dani Alves aumentou esse sonho.

Romero viveu sua infância na Espanha por conta de seu pai, que também foi jogador profissional, e passava as férias na praia de Formentera. Em uma dessas oportunidades, quando tinha 7 anos, Luka encontrou Dani Alves.

Luka Romero, do Mallorca, antes de partida de LaLiga contra o Granada Getty Images

“Uma tarde estava jogando com meu amigos e apareceu Dani Alves com seu grupo de amigos e pediu para jogar com a gente. ‘Passa a bola’, ele me falou”, disse ao programa ‘Jogo Bonito’, da Rádio Late.

“Depois ele me chamou para comer em um restaurante na praia. Meu pai me acompanhou até a porta e me deixou lá. Foi algo incrível”, completou.

Ao saber da história, Dani Alves usou o Twitter para se manifestar. “Que bom saber disso, coisas que só o futebol pode proporcionar. Tudo de bom para você!”, disse o camisa 10 do São Paulo.