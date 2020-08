John Wick 5 é anunciado com gravação consecutiva ao quarto filme

A Lionsgate acaba de confirmar que a franquia John Wick continuará por, pelo menos, mais dois filmes. A notícia foi oficializada pelo CEO do estúdio, John Feltheimer, que disse esperar que os John Wick 4 e 5 sejam filmados consecutivamente em 2021.

“Também estamos ocupados preparando os roteiros para as próximas duas sequências de nossa franquia de ação John Wick, com John Wick 4 programado para chegar aos cinemas no fim de semana do Memorial Day em 2022. Esperamos filmar John Wick 4 e 5 consecutivamente, quando Keanu estiver disponível, no início do próximo ano”, afirmou Feltheimer, durante uma videoconferência.

O Memorial Day é um importante feriado nos Estados Unidos, que acontece sempre na última segunda-feira de maio, em homenagem aos militares americanos que morreram em combate. Com isso, John Wick 4 deve chegar aos cinemas no dia 27 de maio de 2022. Já o quinto filme da franquia não possui uma previsão de estreia até o momento.

A fala de Feltheimer pode sugerir que o longa terá alguma relação com o Memorial Day, mas também podem significar que John Wick 4 e 5 terão uma história dividida em duas partes, algo que já aconteceu anteriormente em filmes como a trilogia O Senhor dos Anéis.

Keanu Reeves e Halle Berry em ‘John Wick 3 – Parabellum’Fonte: IMDb/Reprodução

Além de dois novos filmes, a franquia John Wick já tem confirmados dois spin-offs. O primeiro será a série The Continental, sobre o importante hotel mostrado nos filmes. Já o longa Ballerina irá acompanhar a organização apresentada em John Wick 3, e administrada pela Diretora, personagem de Anjelica Huston.

John Wick 4 estava originalmente previsto para chegar aos cinemas no dia 21 de maio. O filme deveria estrear no mesmo dia que Matrix 4, também protagonizado por Keanu Reeves. John Wick 4 terá novamente a direção de Chad Stahelski, que comandou os três primeiros filmes. Já o quinto filme ainda não teve a confirmação de quem será o diretor.



Fonte: Tecmundo