Joice Hasselmann perde 20kg e choca ao mostrar corpão de biquíni

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL) mostrou que conseguiu vencer a luta contra a balança e chamou a atenção dos seguidores ao mostrar seu novo corpo, com 20 quilos a menos em apenas seis meses, em uma foto ousada de biquíni.

Em vídeos publicados no seu perfil no Instagram, ela declarou que teve muita força de vontade e dedicação para conseguir perder todo esse peso, com treino e mudança de hábitos alimentares. Agora, ela já pode voltar a comer algumas coisas que havia cortado.

Nas fotos mais recentes, a loira chegou a levantar suspeitas de que teria recorrido ao Photoshop para parecer mais magra e algumas pessoas até chegaram a insinuar que ela passou por cirurgias, juntamente com os treinos.

Aos seguidores, ela garantiu que não teve nenhuma interferência cirúrgica, mas o cirurgião Fábio Barros, especialista em Estética Orofacial, declarou que é evidente que a transformação não foi 100% natural.

“Lipo de papada, bichectomia e contorno com fios de sustentação são visíveis. Além de botox e preenchimento. Por mais colágeno que se tenha, na idade dela é inviável que só a natureza seja generosa”, disparou, ao jornal Extra.

Confira: