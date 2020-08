Jojo Todynho levanta perna ao rebolar só de camisa e quase mostra por baixo

Jojo Todynho deu o pontapé inicial para o seu final de semana em grande estilo e acordou animadíssima na manhã deste sábado (8), com direito a um vídeo no Instagram.

Em sua rede social, a famosa surgiu rebolando com uma vassoura na mão e mostrando muito samba no pé enquanto pegava no batente e fazia a faxina de sua própria casa.

Na ocasião, ela estava só de camiseta, com as belas pernas de fora, e ainda fez questão de dar uma levantadinha na ponta. Na legenda, limitou-se a escrever: “Acorda!”.

E nos comentários saiu distribuindo várias mensagens de bom dia para os fãs. “Achei que eu era a única a amar os pagodão antigos”, disparou uma. “Gosto muito”, respondeu Jojo.

“Só das antigas! As melhores”, comentou a atriz Solange Couto. Dias atrás, ela já havia mostrado toda a sua ousadia em uma foto bastante íntima, na qual surgiu de costas enquanto tomava banho, com muita sensualidade.

Sem medo de ser feliz, a artista deixou sua marquinha de bronze em evidência e levantou um questionamento aos seguidores, querendo saber a opinião deles.

“Você tem vergonha de fazer marquinha?! Conte pra mim”, pediu. E uma delas respondeu: “Se não for biquíni PP, eu nem quero! Adoro marquinha”.

“Tenho demais, sou louca para fazer, mas tenho vergonha”, lamentou uma admiradora. “Samba na cara da inimiga”, disparou mais uma.

Confira: