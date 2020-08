Jojo Todynho posta foto sem roupa nenhuma e acaba mostrando tudo

Jojo Todynho mostrou toda a sua ousadia em uma foto bastante íntima, na qual ela surgiu de costas enquanto tomava banho, com muita sensualidade.

Sem medo de ser feliz, a artista deixou sua marquinha de bronze em evidência e levantou um questionamento aos seguidores, querendo saber a opinião deles.

“Você tem vergonha de fazer marquinha?! Conte pra mim”, pediu. E uma delas respondeu: “Se não for biquíni PP, eu nem querooo! Adoro marquinha”.

“Tenho demais, sou louca para fazer mais tenho vergonha”, lamentou uma admiradora. “Samba na cara da inimiga”, disparou mais uma.

Vale lembrar que a cantora está com duas novas músicas vindo por aí. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a funkeira gravou no último dia 16 o clipe das canções.

As filmagens foram feitas na suíte de um motel em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Para as cenas de Dominada, feat da cantora com o MC Du Black, Jojo escolheu uma suíte com temática sadomasoquista. A produção cheia de sensualidade e cenas quentes retrata o poder da mulher que é dominada na hora H.

Aproveitando a ida ao motel, Todynho também gravou o clipe de Devo Tá Na Moda, que tem cenas em uma banheira de uma das suítes do local. As filmagens contaram ainda com todas as recomendações e cuidados para a prevenção do coronavírus.

