Jojo Todynho quebra o protocolo e “confirma” ida para A Fazenda 2020

Tudo leva a crer que Jojo Todynho estará mesmo em A Fazenda 2020. Em seu perfil no Twitter, sem querer, a cantora acabou confirmando isso de forma inesperada.

Entre as publicações curtidas pela sua página oficial, administrada por ela ou por administradores, estava uma na qual uma fã levantava uma grande torcida por ela no reality show.

“Lenda. Oito de setembro, A Fazenda”, dizia a legenda do post, que acompanhava uma foto da funkeira. Prontamente, o like foi visto como uma confirmação de sua ida.

A imagem começou a repercutir em todas as redes e os fãs comemoraram. “Já estou vendo ela almoçar e jantar uma galera lá dentro”, disparou uma internauta.

“Essa mulher vai quebrar tudo”, especulou outra. “Já to ansioso é pelos os memes… isso sim!!!”, apontou mais um.

Vale lembrar que, neste sábado (22), a jornalista Carla Cecato deu seu nome confirmado no elenco, ao lado de Thalita Oliveira.

Em conversa na bancada do telejornal, a apresentadora soltou na lata sobre a expectativa para o elenco da nova temporada do reality show. “Ainda mais com a Jojo Todynho”, disparou.

“Tá confirmada?”, perguntou Thalita. “Tá? Quase? Acho que tá! Ih, não podia falar!”, reagiu Carla. “Não sei se está, mas que com certeza vai ter polêmica…”, continuou Oliveira.

Cecato deu mais pistas do elenco e quase deu o segundo nome. “Eu acho que vai ter muita gente boa nessa Fazenda. Tem aquele MC… Eu não posso falar”, cortou.

“O Mion te passou a lista?”, questionou a colega, visivelmente impressionada com as informações. “Não… Eu sou uma pessoa informada”, explicou a jornalista. “Lista de Carla Cecato!”, brincou Thalita. “Apaga, apaga!”, pediu a colega do telejornal.

Além de Jojo, MC Mirella, Carol Narizinho, JP Gadelha, ex-The Circle, MC Biel, Jessica Brankka, Mariano, da dupla com Munhoz, Stefani Bays, Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e Faby Monarca então entre os possíveis confirmados.

