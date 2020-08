Jonas Sulzbach é filmado de sunga e exibe corpo escultural

Jonas Sulzbach ficou conhecido por participar da 12ª temporada do Big Brother Brasil, onde acabou na terceira colocação do pódio. Mesmo em tempos de quarentena, o galã aproveitou o tempo livre para curtir paisagens paradisíacas na Bahia e chamou a atenção para si próprio.

O ex-BBB alugou uma casa luxuosa no município de Entre Rios, próxima a pontos turísticos como Morro de São Paulo, e a tem aproveitado ao máximo com sua namorada, Mari Gonzalez. O casal tem compartilhado várias fotos e vídeos no local, que tem vista direta para a praia.

Na parte aberta do Instagram, Jonas botou a barriga tanquinho pra jogo e disparou: “Usem filtro solar“. Na parte do Stories, na tarde de quinta-feira (6), tomou uma ducha — de sunga — e mostrou que está em excelente forma física, no vídeos que publicou.

Como esperado, o bonitão recebeu vários comentários, dos mais elogiosos aos mais ousados. Mari, sua namorada, o exaltou: “Pra mim, essa é a sua foto mais linda“. Uma seguidora mais atrevida sugeriu: “Jonas pode passar aqui?“. Outra pessoa declarou o seguinte: “Realmente, Mari é a mulher mais sortuda do mundo“.

Jonas Sulzbach tem mais de 3 milhões e 400 mil seguidores no Instagram e tem em sua forma física uma forma de trabalho, visto que pertence a uma companhia desse mundo fitness, inclusive antes de entrar para o BBB 12.

Confira: