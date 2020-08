Jonathan Azevedo faz desabafo sobre racismo e desafio de criar filho

Jonathan Azevedo resolveu falar sobre a criação do filho, Matheus Gabriel, de 9 meses. Pai de primeira viagem, o ator vê o atual momento numa sociedade brasileira que possui inúmeras adversidades; todavia, pretende enfrentá-las com afeto.

“Criar um filho no meio desse momento tão delicado e com tanto racismo é desafiador. Quero estar presente na evolução dele para mostrar e contar a verdadeira história desse país. Reforçar a nossa autoestima, força e importância“, disse o ator ao site Gshow.

“Acredito que um bom coração e uma mente conectada com a realidade deixa qualquer pessoa mais forte para enfrentar os desafios da vida, que nem sempre é fácil. Dá para ter força nas atitudes e doçura nas palavras“, prosseguiu.

Jonathan se considera um homem sensível. O artista ainda falou sobre a necessidade de se construir a ideia de que o homem também chora: “Homens fortes são sensíveis, choram e são delicados. Eu sou emotivo e a liberdade dos meus sentimentos me mostrou um mundo cheio de boas oportunidades. Acredito que isso estimula a empatia e facilita o entendimento das diferenças“.

Encarando a paternidade com mais leveza, o ator disse que quando recebeu a notícia da chegada do bebê, sentiu medo e preocupação. “Não foi planejado, aconteceu… Imaginei que teria de parar tudo, de viajar e de desbravar o mundo e suas oportunidades. Tive medo! Mas, quando ele nasceu, eu descobri que a maior aventura da minha vida e a maior viagem era ser pai“, contou.

“Eu aprendo e descubro um novo mundo a cada segundo ao lado do meu filho. Sou muito feliz e realizado! Me tornei pai no dia a dia com as descobertas e o meu filho é a minha prioridade. Ele vem sempre na frente. Gosto de abrir mão de tudo só para ver o sorriso dele. Não existe presente melhor“, reforçou.

O ator afirmou estar ciente dos valores que pretende passar ao filho durante a criação do herdeiro. “O maior ensinamento que posso dar ao meu filho é que compartilhando a gente tem mais. Mais amor, respeito, amizade, trabalho, ética e dias melhores. Precisamos nos nutrir de bons sentimentos“, finalizou.