Jorge Jesus ganha primeiro reforço brasileiro no Benfica, mas não para dentro de campo

Jorge Jesus irá ganhar o primeiro reforço no Benfica para a próxima temporada, mas fora de campo. Trata-se do ex-zagueiro Luisão, que deverá integrar a comissão técnica do Mister.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A experiência de 16 temporadas no Benfica – seis delas com Jesus – e a capacidade de liderança do brasileiro, que foi capitão da equipe, são bem vistas pela direção do clube encarnado.

De acordo com os jornais portugueses, o treinador quer um elenco com vários opções de qualidade por posição para ter chance de brigar bem em competições como a Champions League. Por enquanto, pediu um goleiro e dois zagueiros.

O torneio que tem sido dominado pelas equipes mais ricas da Europa nos últimos anos. A última agremiação portuguesa finalista foi o Porto, em 2004.

Luisão levanta taça pelo Benfica Getty Images

O Benfica tem sofrido no torneio. Desde 2016/17 não consegue passar da fase de grupos, além de ostentar o maior jejum de todos os campeões. Perdeu cinco finais da competição (a última em 1989/90) depois do histórico bicampeonato em 1960/61 e 1961/62.

Um grande investimento no elenco foi uma promessa do presidente Luís Filipe Vieira para tirar Jesus do Flamengo.

A temporada em Portugal deve ser retomada na metade de agosto e Jorge Jesus, que assinou contrato com o Benfica nos últimos dias, já trabalha em ritmo acelerado.