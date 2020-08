Jornal detalha plano ambicioso do Real Madrid para atrair Mbappé e Haaland

O Real Madrid tem um plano para atrair Kylian Mbappé, Erling Haaland e outras duas promessas para o seu elenco. Mas todas essas transferências não vão acontecer agora, mas sim a partir do verão de 2021.

Quem explica o planejamento merengue é o jornal As, que acompanha de perto o dia a dia do clube. A situação financeira delicada, com prejuízos milionários por conta da COVID-19, mexe com os planos do presidente Florentino Pérez, que não pretende investir tanto na próxima janela.

Veja abaixo o que pensa o Real Madrid para cada um dos alvos para os próximos anos.

Mbappé

O atacante é, segundo o jornal, a “peça fundamental para marcar época depois da inauguração do novo Bernabéu”. Mas a ideia do Real Madrid é tê-lo apenas a partir da temporada 2021-22. O astro tem contrato com o PSG por mais dois anos e já recusou três ofertas para renovar. Segundo o As, o Real tem aconselhado o estafe do craque a só aceitar uma oferta se houver uma cláusula de liberação para o Bernabéu.

Haaland, do Dortmund, cumprimenta Mbappé, do PSG, antes de jogo da Champions Getty Images

Haaland

O artilheiro do Borussia Dortmund é desejo do Real Madrid, mas para 2022. E conta com um suposto pacto entre a diretoria alemã e o empresário Mino Raiola, para facilitar uma transferência por aproximadamente 75 milhões de euros daqui duas temporadas. É visto como o substituto ideal de Karim Benzema, cujo contrato com os galácticos termina exatamente em 2022.

Camavinga

O volante do Rennes, de apenas 17 anos, é visto como um potencial sucessor para o brasileiro Casemiro. O Real chegou a consultar o clube francês, que não abre mão de receber no mínimo 80 milhões de euros. Com isso, o Madrid só deve tentar uma investida em julho de 2021, ainda que corra o risco de perder o garoto para PSG ou Bayern de Munique, outros interessados.

Eduardo Camavinga durante partida do Rennes pelo Campeonato Francês Getty Images

Benoît Badiashile

Também garoto, mas com 19 anos, o francês do Monaco também desperta interesse de Zinedine Zidane, que vê nele o mesmo potencial que viu temporadas atrás em Raphael Varane. Por ser uma negociação relativamente mais barata que as outras, em torno de 30 milhões de euros, o Real pensa em fazer uma investida na próxima janela, desde que sua situação financeira melhore.