Jornal Nacional esquece Lula, não exibe críticas do STF a Moro e vira alvo de ataques

A Globo abriu um novo capítulo na guerra particular com o ex-presidente Lula (PT), durante o Jornal Nacional da última terça-feira (4). O telejornal repercutiu a vitória do líder da esquerda contra o ex-ministro Sergio Moro após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a quebra de imparcialidade do então juiz da Lava Jato.

William Bonner foi quem anunciou a reportagem, que causou polêmica por não ter procurado o político ou sua defesa. “A segunda turma do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Lula e retirou a delação do ex-ministro Antonio Palocci de uma ação contra ele na Lava Jato”, começou o âncora.

Marcos Losekann comandou a matéria, que deu importância à posição do relator Edson Fachin e aos principais pontos de acusação contra o ex-presidente. As considerações de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que acataram o Habeas Corpus da defesa e não pouparam críticas duras a Moro, no entanto, não foram exibidas.

O principal telejornal destacou os trechos em que os magistrados falaram em “inequívoca quebra de imparcialidade” e que o ex-ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criou “fato político”.

Na sessão, Lewandoski surpreendeu e afirmou que Moro influenciou o resultado das eleições de 2018, vencida por Bolsonaro, e “violou o sistema acusatório”. No final, a atração comandada por Bonner e Renata Vasconcellos leu uma carta de Sergio Moro. A defesa de Lula ou mesmo o político não tiveram espaço na matéria.

Confira:

O Jornal Nacional fez uma matéria sobre a decisão do STF contra a parcialidade de Moro em processo em que Lula é réu e ouviu o ex-juiz! A defesa de Lula, o réu, a pessoa beneficiada na ação, foi completamente ignorada. É uma aberração jornalística, atentado contra a inteligência. — Tiago Barbosa (@tiagobarbosa_) August 5, 2020

É isso mesmo, o Jornal Nacional simplesmente ignorou o principal ponto da derrota de Moro e da vitória de Lula ontem pra proteger o ex-juiz. A GLOBO NÃO FAZ JORNALISMO, FAZ ATIVISMO POLÍTICO! — Alexandre Fortunato🚩🚩 🇧🇷🚩🚩 PT até morrer !!! (@AlexandreFortu9) August 5, 2020

Quer dizer que o Jornal Nacional escondeu as fala mais duras do STF contra o juiz ladrão, deu voz ao juiz ladrão, não ouviu a defesa do Lula que foi acusado e preso injustamente, e nem Haddad que teve uma eleição roubada, sendo o Brasil entregue a um genocida da pior espécie. — 🚩Prof Sergio (@ProfSergioFS) August 5, 2020

Como o Jornal Nacional trata a imagem de Lula e do Moro na mesma reportagem sobre a decisão do STF em favor do Lula. pic.twitter.com/O5IuMGlZiw — TromPETISTA 🎺 (@Trom_Petista) August 5, 2020

O JN só deu voz a Moro. Não deu voz a defesa de Lula@realwbonner isso é uma vergonha!!!! — João (@joaomaringa) August 5, 2020

Bom dia, mas só pra você que não precisou do #JN para saber que o Moro é um juiz imparcial, que favoreceu a eleição desse genocida que está no poder.#ForaBolsonaro — Mujica Lula da Silva 🚩 (@MujicaDeFato) August 5, 2020

O JN, nunca sequer usou imagens do Lula como presidente, em tempos da sua atuação na política.E, moro aparece com uma imagem serena, com estante de livros.Enquanto mostra Lula inculto, Moro é a voz da razão. Rede Globo o povo não é bobo. — Rachel Lula da Silva.🚩✊ (@Fercarlula) August 5, 2020

O JN e sua parcialidade de sempre em defesa do Moro.

“O que dizem as partes” não vale quando o assunto é o Lula e o PT. — Jorge Lula Guimarães (@jota_guimaraes) August 5, 2020