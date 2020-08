Jornal Nacional reduz drasticamente cobertura da pandemia do coronavírus

As práticas de relaxamento das medidas do coronavírus, que têm se intensificado em vários estados do país, pode também ter refletido na cobertura da pandemia do Jornal Nacional, da Globo.

Segundo o colunista Maurício Stycer, do UOL, a abordagem da pandemia no telejornal sofreu um brusca redução nesta semana em comparação com a anterior.

O noticiário comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos dedicou no último dia 27 cerca de 30 minutos da sua duração total de 55, enquanto na última segunda-feira (3), dos 56 minutos de jornal apenas 10 foram reservados para os desdobramentos da covid-19.

Das oito manchetes anunciadas na escalada do jornalístico, na segunda, apenas uma dizia respeito a pandemia. A título de comparação, na semana anterior, das oito principais notícias, cinco faziam anúncio referente ao coronavírus.

Na edição exibida nesta semana, todo o noticiário sobre o coronavírus foi restrito ao último bloco; na outra, houve seis reportagens no primeiro bloco, uma no segundo, cinco no terceiro e duas no encerramento.

A cobertura da pandemia no Jornal Nacional já vem perdendo o impulso desde a semana passada, quando ainda o assunto ocupava um espaço significativo no noticiário. A queda é um reflexo da perda da força do isolamento social e do interesse da população.