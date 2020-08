Jornal português detalha valores, põe Benfica de Jesus ‘muito perto’ de Cavani e avançando por Everton Cebolinha

O Benfica está muito perto de contratar Edinson Cavani, de acordo com o jornal português A Bola. O veículo diz que o clube seduz o atacante com um projeto esportivo ambicioso, no qual ele seria protagonista, e ainda apontou valores que envolveriam a negociação.

De acordo com a publicação, o uruguaio de 33 anos receberia um prêmio de 8 milhões de euros (R$ 49,92 milhões na cotação atual) de assinatura, além de um salário anual de 2,5 milhões de euros (R$ 15,6 milhões) limpos.

Cavani está sem clube desde o final de seu contrato com o Paris Saint-Germain em 30 de junho. Ele não permaneceu na equipe para a sequência da disputa da Champions League.

O jornal ainda coloca que a busca por reforços no ataque dos Encarnados não para por aí. Isso porque, A Bola diz que o Benfica avança nas conversas com o Grêmio por Everton Cebolinha e que os gaúchos poderiam aceitar 20 milhões de euros (R$ 124,81 milhões) pelo atleta, depois de terem pedido 25 milhões de euros (R$ 156,01 milhões) pelo atleta de 24 anos.

Campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores pelo Grêmio, o jogador foi também peça importante da seleção brasileira na conquista da Copa América em 2019.