Jornalista da GloboNews imita Romário para comentar afastamento de Wilson Witzel

O assunto do dia foi o afastamento de Wilson Witzel (PSC) no cargo de governador do Rio de Janeiro. No Estúdio I, da GloboNews, nesta sexta-feira (28), Octavio Guedes surpreendeu com uma imitação inusitada do senador Romário (PODE-RJ).

Isso porque o jornalista fez questão de lembrar do debate eleitoral da Globo de 2018, em que o ex-jogador – então candidato ao governo do Rio – aparece questionando Witzel sobre suas relações com o empresário Mário Peixoto.

“Você conhece o Mário Peixoto, que ajudou a fazer o seu plano de governo? Eu tenho certeza que você sabe”, questiona o famoso.

Inclusive, o próprio Romário divulgou o vídeo em seu perfil no Instagram, com a legenda: “Eu avisei”. Na época, após a menção do nome de Mário Peixoto, Witzel pediu para a produção do debate direito de resposta. “Eu nem perguntei e você já está pedindo direito de resposta?”, ironizou o senador.

Falando no programa da GloboNews, nesta semana, Maria Beltrão foi surpreendida por um barulho nos bastidores e percebeu que Octavio Guedes chamou a atenção por uma gafe logo após o fim da sua participação.

Na pressa para ir embora, o comentarista do canal de notícias da Globo derrubou uma caneca da atração. Todos perceberam o acidente de trabalho, e Beltrão fez questão de um comentário em tom super humorado sobre o barulho misterioso.

“Essa barulhada aqui é o Octavio Guedes. Você ouviu telespectador? Essa barulhada aqui é o Octavio Guedes indo embora apressadamente, derrubando tudo. Quebrou uma caneca do Estúdio i”, afirmou.

“Quebrou uma caneca do Estúdio i. Olha que coisa…”, observou a âncora. A câmera flagrou os bastidores e o momento em que Octavio se desculpou: “Dá para colar! Dá para colar!”.