Jornalista da GloboNews revela detalhes de quando foi preso no início da carreira

O comentarista Valdo Cruz revelou em conversa com Maria Beltrão no Estúdio i, na GloboNews, que no primeiro dia de trabalho como repórter de rua, não só recebeu uma dura de um delegado, mas ficou por alguns minutos dentro de uma cela.

“Você sabe que o Valdo só virou comentarista de política pois o primeiro dia de repórter de polícia ele foi preso, né. Essa história ele já contou”, afirmou Beltrão. “Sério? Eu não sabia!”, reagiu Natuza Nery. Valdo confirmou a história e deu detalhes.

“Eu estava em uma entrevista com um delegado da polícia de Minas Gerais. Eu o chamei de ‘delegado’. Ele me disse: ‘Menino, tem que me chamar de Doutor’. Daí toda pergunta eu falava Doutor”, explicou. A cada menção ao título, o tom era sarcástico.

O delegado percebeu o deboche e, irritado, deu a ordem: “Daí ele mandou: ‘Desce com o menino’. Isso significava descer comigo para a cela. Aí chamaram o editor de polícia da época e foi lá para me soltar”, contou.

Em sua primeira matéria, um conselho que deu a ele uma mudança radical na carreira. “Ele falou: ‘Olha, esquece, o seu negócio não é na editoria de polícia. Vai lá para a editoria de Economia’. Era onde eu queria estar desde o começo do estágio”, declarou.