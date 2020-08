Jornalista da GloboNews se emociona com homenagem a Chadwick Boseman

Na tarde deste sábado (29), a jornalista Flávia Oliveira desabafou durante a sua participação no Edição das 15h, da GloboNews, sobre a morte do ator Chadwick Boseman, que morreu ontem vítima de câncer no cólon. A global disse que a comunidade negra vive “a despedida de um astro que significou muito para o nosso empoderamento”.

“Muita coisa passa pela nossa cabeça, desde ontem”, confessou. “Eu acho que nós todos, vamos entender como a comunidade negra, as pessoas negras, o ativismo negro… desde ontem, foi surpreendente a notícia da morte e, a partir da notícia, entender o que foram esses quatro anos na vida desse artista”, analisou.

“Ele deu a velocidade na produção do filme para deixar um legado”, avaliou Flávia, que destacou como os filmes de ficção científica tratavam a comunidade negra nos anos de 1990, “como se no futuro pessoas negras deixassem de existir”.

“E a partir dessa perspectiva, Pantera Negra dialogou com essa estética, com essa filosofia, apresentando personagens negros, narrativas negras, ancoradas na ancestralidade, nas tradições africanas, mas projetando um futuro potente, próspero, afetuoso, de resistência, de orgulho”, defendeu.

“É isso que contém Pantera Negra e é isso que o Boseman encarnou como protagonista. Eu falo e me arrepio. É essa perda, esse luto, que estamos vivendo hoje”, lamentou. “A despedida de um astro que significou muito para o nosso empoderamento”, resumiu. Com a voz trêmula, Flávia Oliveira fez o gesto do Wakanda forever.