Jornalista entra com segundo processo em menos de um mês contra Antonia Fontenelle

A jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, entrou com uma ação contra Antonia Fontenelle por danos morais. A colunista pede uma indenização no valor de R$ 20 mil, além de uma retratação pública.

Segundo a coluna de Ricado Feltrin, do UOL, a profissional afirmou ter sido desonrada e ofendida em um vídeo publicada no canal da atriz no YouTube.

Este é o segundo processo que Fábia move contra a youtuber, simultaneamente; ela deu entrada no primeiro em 4 de agosto. O protocolo do ajuizamento da ação cível foi feito esta semana na 3ª Vara do Rio de Janeiro.

A ação da também apresentadora, que chegou a participar por um curto período do Fofocalizando, do SBT, é representada pelos advogados Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, Rafael Mota Miranda e Gabriel Augusto da Silva Assis, além do também sócio-administrador do escritório, Eduardo Valença.

Neste primeiro processo, a jornalista prestou uma queixa-crime contra Antonia após esta insinuar que ela faria parte de uma “quadrilha”. Procurada, Fábia confirmou o processo, mas negou que poderia se manifestar.

Já os advogados de Fábia explicaram à publicação que a primeira ação é uma queixa-crime. A segunda é de danos morais. “Ela (Fontenelle) ultrapassou todos os limites“. A defesa de Fontenelle não se pronunciou sobre o caso.