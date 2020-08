Jornalista que detonou Felipe Neto se retrata ao vivo na RedeTV!

O jornalista que detonou Felipe Neto no Pampa Altitudes, da TV Pampa, afiliada da RedeTV! do Rio Grande do Sul, voltou atrás e se retratou nesta segunda-feira (3). A atitude foi tomada por Gustavo Victorino após o youtuber anunciar que vai processá-lo.

Na última sexta-feira (31), o jornalista aproveitou um momento do debate para acusar o influenciador de “depravado e pedófilo”. “Esse sujeito tinha que estar na cadeia”, disparou ele, visivelmente furioso.

Ontem, no entanto, ele apareceu mais calmo e ainda falou ser “um democrata”. Por isso, Gustavo Victoriano disse que precisava fazer uma retratação, devido a que “eu sempre defendi o direito à liberdade, mas entendo que ela tem limites, e talvez, pelas palavras fortes que eu utilizei, tenha extrapolado esses limites”.

A polêmica teve início quando jornalista gaúcho disparou, na última semana: “Está sendo incensado hoje pela esquerda, pelos moderados para ser um exemplo para jovens. Eu quero ver chegar aqui na direção da Pampa e pedir para rodar seis ou sete vídeos deles [irmãos Neto], duvido que a direção me deixe rodar um deles”.

“Vocês não acreditam no que esse cara diz às crianças. Ele é, sim, um sujeito que prega sexo entre crianças. Ele é, na minha opinião, um depravado, um pedófilo. Esse cara tinha que estar na cadeia”, desabafou ele.

Em comunicado, a assessoria de Felipe Neto informou que ele processará “todos aqueles que proferirem conteúdo difamatório, criarem ou compartilharem material que o relacione ao cometimento de crimes serão responsabilizados judicialmente, em âmbito cível e criminal”.