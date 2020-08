José de Abreu provoca e dispara novo ataque contra Bolsonaro

José de Abreu rasgou o verbo contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um post no Twitter nesta sexta-feira (14). O ator não poupou críticas após revelada a notícia de que o ministro do STJ, Félix Fischer, suspendeu a prisão domiciliar do ex-assessor Fabrício Queiroz.

Com o ex-funcionário do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) de volta para a prisão, o ex-contratado da Globo compartilhou um desabafo do deputado federal do PT, Rogério Correia, sobre as explicações que Queiroz e a esposa deverão dar aos investigadores.

“Queiroz e esposa vão ter de explicar porque pagavam as contas particulares dos Bolsonaro e qual a origem do dinheiro. Afinal, até escola do neto do Jair entrou na roda!”, declarou o petista. “Você deixaria um miliciano pagar a escola de seu neto? Bolsonaro deixou”, alfinetou Abreu.

Bolsonaro foi alvo da fúria do artista nas últimas semanas. Ele ficou revoltado com a atitude do capitão durante a manifestação de bolsonaristas na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, no dia 19 de julho. Diagnosticado com a covid-19, o político quebrou o protocolo e ficou próximo do público.

Irado, José soltou o verbo no Twitter. “Grande genocida filho da puta!”, disparou o veterano, que completou em outra publicação: “Charlatão! Passível de processo”.

Confira:

Você deixaria um miliciano pagar a escola de seu neto? Bolsonaro deixou. https://t.co/VYqq7LmkhH — José de Abreu (@zehdeabreu) August 14, 2020