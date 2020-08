José de Abreu provoca e repete pergunta que causou revolta em Bolsonaro

José de Abreu alfinetou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na manhã desta sexta-feira (28), no Twitter, com uma pergunta pontual. Foi semelhante ao questionamento feito pelo repórter do Jornal O Globo que causou revolta no Chefe do Executivo durante um passeio por Brasília no último domingo.

“O que você faria se sua mulher recebesse 89 mil reais de um PM aposentado?”, questionou na rede social. Foi mais uma pergunta feita pelo ator ao escândalo político envolvendo o ex-assessor Queiroz e a família do “capitão”.

No início do mês, o ex-contratado da Globo não perdeu a oportunidade e repercutiu a notícia de que o ministro do STJ, Félix Fischer, suspendeu a prisão domiciliar do ex-assessor Fabrício Queiroz.

“Queiroz e esposa vão ter de explicar porque pagavam as contas particulares dos Bolsonaro e qual a origem do dinheiro. Afinal, até escola do neto do Jair entrou na roda!”, disparou aos seus seguidores.

“Você deixaria um miliciano pagar a escola de seu neto?”, indagou. “Bolsonaro deixou”, alfinetou José de Abreu. Apoiador do PT, desde o início do governo o veterano não poupou críticas ao atual presidente.

Confira:

O que voce faria se sua mulher recebesse 89 mil reais de um pm aposentado? — José de Abreu (@zehdeabreu) August 28, 2020