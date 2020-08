José de Abreu se emociona ao lembrar perda do seu filho

José de Abreu emocionou os seus seguidores ao relembrar a morte do seu filho primogênito, Rodrigo, há 28 anos. No Instagram, em pleno dia dos pais, o ator postou uma foto do rapaz e abriu seu coração.

“A maior dor de um pai é perder um filho. É a vida invertida. Este é o Rodrigo, meu primogênito, que cumpriu seu karma rápido demais. Lá se vão 28 anos. (Um dia nos veremos de novo, filho)”, disse o famoso na legenda.

Nos comentários, amigos e admiradores enviaram mensagens de força a José de Abreu. “Lindo filho! Meus pais também perderam um filho (minha irmã) aos 19 anos, vítima de um acidente de carro. Cicatriz que nunca fechará. Como irmão sinto a dor da perda e a dor dos meus pais. Um fraterno abraço companheiro“, dividiu um rapaz.

“Compartilho esta dor com você também perdi uma filha, todos os dias me lembro disso“, disse outra. “Que o Criador continue zelando por você em meio a essa perda insuperável“, desejou um terceiro.

Rodrigo foi fruto do relacionamento de José com a advogada Neuza Serroni. Ele tinha 21 anos quando morreu ao cair da janela do apartamento que dividia com o pai, no Rio de Janeiro.

O famoso aproveitou a data para publicar uma sequência de imagens dos seus outros filhos. “Francisco, Maria, Lurdes, Theo, Ana, Miguel, Cristiano e B. Quem não for filho é neto”, explicou na legenda.