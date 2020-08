José Loreto rememora bronca de Laura Cardoso nos bastidores de Flor do Caribe

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Globo — assim como outras emissoras — tem reprisado produções anteriores e as novelas não tem ficado fora disso. Flor do Caribe, de 2013, voltará ao ar no dia 31 de agosto e José Loreto relembrou uma história bem curiosa, envolvendo ele e Laura Cardoso.

Na trama de Whalter Negrão, os atores faziam neto e avó, Candinho e Veridiana, assim tendo bastante proximidade nos bastidores da emissora. Em entrevista ao Extra, Loreto divertiu-se ao lembrar de uma vez que tentou ajudar a veterana, em meio a um cenário com muitas pessoas.

“Tenho uma história boa, traumática [risos]… No início da novela, cenas de muita gente, estava sentado no cenário, ela chegou perto no passinho dela, devagarzinho. Eu só levantei pra ela: ‘Laura, quer sentar?’. Ela me deu o maior esporro: ‘Se quiser sentar, eu sento. Se quiser eu te tiro! Petulância!’. Fiquei uns dois meses travado com ela“, afirmou o artista, revelando o comportamento despachado de Laura.

Apesar de tudo, José Loreto elogiou Laura Cardoso, que hoje tem 92 anos: “A Laura é a pessoa mais gigante, mais divina com a qual contracenei. Ela é demais o tempo inteiro, é astral. Eu vi ela como uma parceirona, mesmo, é de uma vitalidade, sabedoria”.

Em recente postagem feita no Instagram, o pai de Bella falou dessa onda de isolamento social e repercutiu o Dia do Artista de Teatro: “Felicidades companheiros de palco… Que a volta tão esperada seja segura e breve! Por enquanto, vamos no virtual mesmo que a arte não pode parar“.

