Ele foi esfaqueado e deu entrada na UPA de Coruripe

A Polícia Militar, através do 11º BPM, registrou mais uma tentativa de homicídio em Coruripe. De acordo com informes policiais, o fato aconteceu nesta quinta-feira, 13 de agosto, no bairro Calazans, na cidade coruripense.

Ainda com informações da polícia, o jovem J.W.D.S.S. de 22 anos, deu entrada na UPA da cidade com ferimentos de arma branca. Os militares foram até o local para colherem mais informações sobre este crime. Em seguida foi feita uma ronda, mas ninguém foi preso.

Da Redação com informações do 11º BPM