Jovem Pan aposta na Panflix e anuncia novidades com Leo Dias e Augusto Nunes

O Grupo Jovem Pan vem investindo pesadamente no streaming através do seu braço digital, a Panflix. A plataforma digital da emissora de rádio anunciou na última quarta-feira (26) as novidades da programação para setembro.

Na apresentação das novidades, nomes como os jornalistas Augusto Nunes, Fred Ring e Leo Dias. Uma novidade é a criação de um programa sobre celebridades chamado Tô na Pan, com a apresentação de Leo e Ligia Mendes. A atração será exibida no rádio das 11h30 às 12h, antes do Pânico, e na Panflix das 11h30 às 12h30.

Na coletiva de imprensa feita pela emissora, o jornalista de celebridades confessou estar nervoso com a estreia. “Nossa intenção é unir o Brasil, juntar diferentes partes do país numa conexão”, disse Dias, que promete não passar pano para as celebridades.

Ligia Mendes destacou que a Panflix vem como grande novidade. “As manhãs da Jovem Pan já têm o Morning Show e o Pânico, tinha que ter isso também”, declarou a apresentadora, que ressaltou a plataforma como “uma faceta nova da comunicação brasileira”.

A atração de fofocas terá 30 minutos exclusivos para os usuários do Panflix. Nos estúdios da emissora, em São Paulo, Dias e Mendes receberão convidados como Larissa Manoela, Luisa Sonza, Zé Felipe, Virgínia Fonseca, Luan Santana etc.

Outra novidade é o De Tudo Um Pouco, sob a apresentação de Fred Ring, que deixou o Grupo Globo recentemente. Ao lado de Ring, Leandro Narloch, ex-CNN Brasil, apresentará a atração que estreará no próximo dia 14 de setembro e será exibida de segunda à sexta, às 21 horas, somente na Panflix.

“Ele recebe esse nome porque mistura jornalismo, entretenimento, curiosidade e humor”, disse Fred, que ainda reforçou a necessidade de trazer as informações que acontecem durante o dia.

Dentro das novidades está o Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, que terá foco em entrevistas. O programa seguirá o formato semelhante ao do Roda Vida, da TV Cultura, e contará com uma rodada de jornalistas semanalmente para sabatinar um convidado. Sempre ao vivo, a atração será exibida às segundas, às 21h30.

Conselho de CEO é outra importante atração no pacotão da Panflix. Conduzido por Carlos Sambrana, o programa deve trazer empreendedores de sucesso a partir do zero. “Nada melhor do que escutar quem criou grandes negócios a partir do zero”, disse o apresentador.

“Vamos falar sobre negócios, mas também como esses empresários lidam com isso na vida pessoal, no dia a dia, as pressões que sofrem, como foi se transformando com o passar dos anos“, contou Carlos sobre a atração que será exido diariamente, sempre às 22h30.

Trazendo informações ao longo da programação, o Tá Explicado vai abordar diversos assuntos. Ainda o Missão Impossível, já existente na programação da Jovem Pan FM, entrará na programação do Panflix também.