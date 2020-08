Jovens e redes sociais: Dicas de como os pais podem agir

A maioria dos adolescentes usa alguma das redes sociais e muitos deles as visitam diariamente. Ao mesmo tempo, os pais ficam aflitos por não saberem como devem agir em relação a isso.

De fato existem muitas coisas boas nas redes sociais. No entanto, por outro lado, oferecem riscos às crianças e aos adolescentes. Afinal, mesmo aqueles que evitam postar fotos e dados pessoais podem estar à mercê de hackers e pessoas com segundas intenções.

Portanto, é importante que pais e responsáveis, até mesmo os professores, conversem com os jovens sobre maneiras de usar a mídia social com sabedoria.

O que há de bom nas mídias sociais

A saber, as redes sociais podem ter alguns benefícios para crianças e os adolescentes. De modo geral, aqueles que desejam estar conectados em sites de relacionamento podem se beneficiar com:

Ficar conectado com amigos e família

Fazer parte de grupos de estudos

Tornar-se voluntário ou apoiador de campanhas e ONGs

Aumentam a criatividade compartilhando ideias, música e arte

O que há de ruim nas redes sociais

O outro lado é que a rede social pode ser um centro para coisas como cyberbullying e outras atividades questionáveis, para não citar crimes como pedofilia e estelionato. Sem querer, as crianças e os jovens podem estar mais conectados do que deveriam.

O que pode trazer risco

Esses fatores abaixo podem tornar os jovens alvos fáceis para predadores online e outras pessoas que podem querer prejudicá-los.

Postar fotos de si mesmos online

Usar seus nomes verdadeiros em seus perfis

Revelar suas datas de nascimento e interesses

Publicar o nome da escola e a cidade onde vivem

Publicar fotos de viagens, passeios e bens materiais

Preocupações e consequências

Além de problemas como cyberbullying e predadores online, as crianças também podem enfrentar a possibilidade de um encontro físico com a pessoa errada. Muitos aplicativos mais recentes revelam automaticamente a localização do usuário quando são usados.

E fotos, vídeos e comentários feitos online geralmente não podem ser recuperados depois de publicados. Mesmo quando um adolescente pensa que algo foi excluído, pode ser impossível apagá-lo completamente da Internet.

Publicar uma foto indevida nas redes sociais pode prejudicar a reputação e causar problemas anos depois – como quando um potencial empregador ou oficial de admissões de faculdade faz uma verificação de antecedentes. E enviar uma mensagem mesquinha, mesmo como uma piada, pode ser ofensivo para outra pessoa e até mesmo considerado uma ameaça.

Gastar muito tempo nas redes sociais também pode ser deprimente, segundo os psicólogos. Ver quantos “amigos” os outros têm e as fotos deles se divertindo pode fazer as crianças se sentirem mal consigo mesmas ou como se não estivessem à altura de seus colegas.

O que os pais podem fazer?

É importante estar ciente do que os filhos fazem online. Mas bisbilhotar pode aliená-los e prejudicar a confiança que construíram juntos. O segredo é se envolver de uma maneira que faça os jovens entenderem que você respeita a privacidade deles, mas quer ter certeza de que estão seguros.

Comportamentos ideais dos jovens nas redes sociais

Deixe claro que você espera que seus filhos tratem os outros com respeito e nunca publiquem mensagens ofensivas ou constrangedoras. E peça que eles sempre informem você sobre quaisquer mensagens de assédio ou intimidação que outras pessoas postem.

Lembre os adolescentes de que o que postarem pode ser usado contra eles. Por exemplo, avisar ao mundo que você está de férias ou postar o endereço de sua casa dá aos possíveis ladrões a chance de atacar. Os adolescentes também devem evitar postar locais específicos de festas ou eventos, bem como números de telefone.

Compartilhamento responsável

Ensine as crianças a não compartilharem nada nas redes sociais que não gostariam que seus professores, oficiais de admissão em faculdades, futuros chefes – e sim, vovó – vissem.

Usar as configurações de privacidade

As configurações de privacidade são importantes. Examine-os juntos para ter certeza de que seus filhos entendem cada um. Além disso, explique que as senhas existem para protegê-los contra coisas como roubo de identidade. Eles nunca devem compartilhá-los com ninguém, mesmo um namorado, namorada ou melhor amigo.

“Se você não os conhece, não os torne amigos.” Esta é uma regra prática simples, simples e segura.

Faça um contrato

Considere fazer um “acordo de rede social” com seus filhos – um contrato real que eles podem assinar. Nele, eles concordam em proteger sua própria privacidade, considerar sua reputação e não fornecer informações pessoais. Eles também prometem não usar a tecnologia para prejudicar ninguém por meio de bullying ou fofoca.

Por sua vez, os pais concordam em respeitar a privacidade dos adolescentes enquanto se esforçam para fazer parte do mundo da mídia social. Isso significa que você pode ser “amigo” e observá-los, mas não poste comentários embaraçosos ou reclamações sobre quartos bagunçados.

Os pais também podem ajudar a manter os filhos ligados ao mundo real, limitando o uso da mídia. Mantenha os computadores nas áreas públicas da casa, evite notebooks e smartphones nos quartos e estabeleça algumas regras sobre o uso da tecnologia (como nenhum dispositivo na mesa de jantar).

E não se esqueça: dar um bom exemplo por meio de seu próprio comportamento virtual pode ajudar muito seus filhos a usar a mídia social com segurança.

