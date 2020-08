Joy Ride chega em Fortnite com novos veículos e ação explosiva

A nova atualização de Joy Ride chegou com muitas novidades para os jogadores de Fortnite em todas as plataformas. Trazendo bastante conteúdo automotivo para quem curte uma ação veloz e intensa, o novo patch é uma surpresa fantástica para a comunidade do battle royale, trazendo diversos carros para os jogadores utilizarem.

O patch 13.40 foi apresentado em um novo trailer e mostra os quatro novos veículos que estarão acessíveis para os combatentes: o Islander Prevalent, Whiplash, OG Bear e o Titano Mudflap. Dessa forma, o mapa será um local de disputa entre armas de fogo, carros, helicópteros, barcos e um enorme caminhão que chega para fazer estragos nas estruturas.

Atirar pelas janelas, estourar pneus, explodir motores e, logicamente, causar capotamentos através de colisões serão ações que criarão uma interação mais realista com os veículos, que estarão inicialmente disponíveis para todos, mas caso alguém dê a partida, a chave estará de sua posse e deverá ser conquistada pelos outros.

A expansão também adicionará um recurso de combustível limitado que poderá ser recarregado em postos de gasolina estrategicamente localizados ou através de galões que estarão dispersos pelo mapa.

Fortnite está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivos móveis.

Joy Ride chega em Fortnite e promete muita ação explosiva e veículos via Voxel