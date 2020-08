Juízes discutem início das atividades das equipes multidisciplinares na Justiça de Alagoas

O início do trabalho das equipes multidisciplinares na Justiça de Alagoas foi discutido em reunião nesta segunda-feira (3), com a participação de 12 magistrados dos órgãos e unidades judiciárias envolvidas.

Para atender todas as comarcas, as equipes atuarão em cidades polo: Maceió, Arapiraca, Penedo, Rio Largo, São Miguel dos Campos, União dos Palmares, Santana do Ipanema e Porto Calvo. 18 psicólogos, 18 assistentes sociais e 9 pedagogos serão lotados em unidades de Maceió e do interior, já em setembro.

“Definimos como será o funcionamento do trabalho e as atribuições dos juízes responsáveis de cada Comarca onde haverá uma equipe” explicou o juiz José Miranda sobre a reunião. O magistrado é coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e também representou a Presidência do Tribunal de Justiça.

A capacitação dos profissionais será promovida pela Escola Superior da Magistratura de Alagoas (Esmal), com aulas ao vivo por vídeo, entre os dias 17 e 28 de agosto. O edital de convocação para o curso será publicado ainda esta semana.

“Os profissionais vão trabalhar, por exemplo, em processos de família, violência doméstica ou contra criança e adolescente, nos casos onde há a necessidade da avaliação de uma equipe técnica, e também para a coleta dos depoimentos especiais de crianças”, esclareceu o juiz Anderson Passos, coordenador de Projetos Especiais da Esmal e responsável pela equipe de Penedo.

O juiz João Paulo Martins, auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, representou o órgão no encontro; a juíza Mayza Cesário participou enquanto vice-coordenadora do Nupemec; e a servidora Moacyra Rocha, como supervisora geral do Núcleo.

Participaram ainda os magistrados que ficarão responsáveis pelas equipes: Alberto Almeida e Carlos Bruno (Arapiraca); Juliana Batistela (14ª Vara Criminal de Maceió); Carolina Valões (Rio Largo); Kleber Borba (Santana do Ipanema); Soraya Maranhão (União dos Palmares); Lívia Mattos (Porto Calvo); e Eliana Acioli (São Miguel dos Campos).

