Julia Rabello faz a fila andar e engata namoro com fotógrafo

Julia Rabello não está mais solteira. Apesar da notícia ser algo novo, isso não é novidade na vida da atriz. Discreta, a humorista está namorando há oitos meses com o fotógrafo Alessandro Costa Nunes.

Segundo o jornal Extra, apesar do amado de Julia ser carioca, ele fica sempre entre o Brasil e Portugal, mais especificamente entre o Rio de Janeiro e Lisboa.

Em dezembro de 2019, quando a atriz esteve na Europa, os pombinhos viajaram pela Espanha. Inclusive, é de autoria de Costa a maioria das fotos em que Rabello aparece nos cenários espanhóis.

O casal também tirou fotos juntos no momento, mas o clique só foi postado pela famosa no Dia dos Namorados. Para manter o nome do boy em segredo, ela não o marcou na publicação.

No entanto, Alessandro deixou um comentário para a namorada. “Linda! Aguenta firme que já já isso tudo passa e a gente comemora muito”, escreveu o fotógrafo, que ainda adicionou emojis de champanhe, taças e flor.

Vale lembrar que Julia Rabello não assume um relacionamento desde 2016, quando terminou a relação com Marcos Vera. Ela e o ator foram casados por 12 anos.