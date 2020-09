Juliana Paes confessa critério para envio de nudes ao marido

Juliana Paes revelou em entrevista para um programa da TV portuguesa SIC que não tem qualquer problemas em ficar nua em cena. No entanto, ela tem regras para o envio de fotos sem roupa para o marido.

“Há limites pros nudes. Eu mando nudes pensando sempre assim: e se roubarem o celular? Eu ainda vou viver bem com os meus filhos se acharem essa foto? Vou? Então tá bom. Então pode”, declarou a atriz ao programa Alta Definição.

Ainda na atração, a famosa contou que teve a possibilidade de investir numa carreira internacional depois que foi eleita uma das mulheres mais bonitas do mundo pela revista People, em 2006, mas ela acabou desistindo por causa da família.

“Um agente me convidou para passar um tempo lá [nos Estados Unidos]”, lembrou ela, que, na época, pensava em formar uma família. Após quatro anos de namoro, Juliana Paes se casou com o empresário Carlos Eduardo Baptista em 2008 e teve seu primeiro filho, Pedro, em 2012. Antônio, o segundo filho do casal, chegou em 2013.

“Foi a melhor escolha que eu fiz. Nunca me senti tão confiante, tão poderosa do que quando saí da maternidade”, comentou a global.

A atriz também abriu o jogo sobre como construiu uma carreira de sucesso na teledramaturgia brasileira: “Eu nunca fui a primeira opção dos meus trabalhos. Quando eu fui fazer a Jaqueline Joy [na novela ‘Celebridade’, de 2003], queriam outro perfil de atriz. E eu batalhei, falei com o produtor de elenco, pedi para o meu agente falar”.