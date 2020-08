Juliana Paes é exposta pelos filhos em live

Juliana Paes participou de uma live com o jornalista Felipeh Campos no Instagram e foi surpreendida com uma “invasão” dos filhos Pedro e Antonio, bem na hora que ela falava sobre sua vida pessoal.

Na ocasião, eles revelaram que a mãe é chorona e consumista, quando Felipeh perguntou se ela era de chorar. Juliana afirmou que suas personagens choram mais do que ela, mas acabou sendo desmentida.

“Eu choro, crianças?“, perguntou. “Ô!“, rebateu Antonio, de 7 anos. “Eles ficam bravos comigo porque na Disney eu choro. Conta, Pedro, o dia em que eu chorei no brinquedo do Avatar“, revelou a atriz.

“A gente estava no simulador do Avatar, a gente estava tipo em uma moto, aí tinha uma tela gigantesca, você colocava um óculos, e via um dinossauro que voa lá no Avatar. No final, a gente estava lá voando sobre as árvores, com um pôr do sol caindo, ela começou a chorar. Eu achei que ela tinha se machucado e comecei a chorar também“, disparou Pedro, de 9 anos.

“Ele ficou bravo“, contou Juliana. Em outro momento da entrevista, Antonio revelou outro hábito da atriz: “Pô, não pode ver um chapéu que diz: ‘vamos lá comprar!’“. E ela começou a repreendê-los.

“Olha, vou tirar vocês daqui, que vocês estão me trolando, vocês são um bando de X-9“, disparou. “E quando ela vê um lugar bonito e diz: ‘vamos tirar uma foto?’ E a mamãe sabe que a gente odeia foto“, disse Antônio.

“Fora daqui! Claro, ué, tem que registrar os momentos! Você vai me entregar, Antônio?“, questionou Juliana, enquanto Antonio ameaçava contar mais uma coisa: “Eu sei um segredo do pai“.

Mas Juliana interrompeu imediatamente, dizendo: “Não! Você não vai contar! Pelo amor de Deus. Cancela essa live. Fiquei até com calor agora. Agora chega de contar meus podres“.

Confira: