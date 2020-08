Juliana Paes ganha peso na quarentena e não consegue vestir calça jeans

Juliana Paes fez uma confissão inesperada em seu perfil no Instagram, ao insinuar que ganhou uns quilinhos a mais durante o período de quarentena, quando mudou seus hábitos alimentares.

Em uma selfie com seus cabelos naturais, a atriz revelou: “Hoje fui vestir uma calça jeans e não entrou… aconteceu com mais alguém aí?”. Imediatamente, os fãs compartilharam suas dores.

Grazi Massafera, por exemplo, foi uma das que se identificaram com a colega de emissora e revelou: “Vesti 5 calças e não entraram!!!! Já foram embora de casa essas desaforadas”.

“Amigales, aqui em casa também tem um duende que aperta os jeans. Normal acontecer com as pessoas boas”, confidenciou Deborah Secco.

Dias atrás, em conversa com Otaviano Costa no canal do YouTube do ator, Juliana contou uma situação desagradável com os filhos nesse período de adaptação. Ela, que é mãe de Pedro e Antônio, revelou o que aconteceu enquanto estudava com o filho mais velho.

“Eles acham que estão de férias e teve um dia que eu dei uma surtada. A professora estava explicando como calculava o volume de um cubo e eu concentradíssima”, iniciou Juliana Paes.

“Quando eu olhei para o Pedro, ele estava olhando para o teto. Aí, amor, eu dei um berro. Me senti uma mala, mas na maioria das vezes, eu tenho muita paciência”, confessou.

