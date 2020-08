Juliana Paes revela problemas de saúde após excesso de trabalho

Juliana Paes revelou que chegou a contrair problemas de saúde devido ao excesso de trabalho. A revelação foi feita durante uma live no Instagram com a jornalista Renata Boldrini.

Por causa da estafa, a atriz resolveu diminuir o ritmo, após protagonizar a novela A Dona do Pedaço, no ano passado. “Já vinha pensando em dar uma segurada nas rédeas porque eu comecei a perceber que precisava priorizar até a minha saúde mesmo”, iniciou.

“Comecei a perceber que as crianças (ela tem dois filhos, Antônio e Pedro) também estavam cobrando muito isso de mim. Tive enxaquecas por excesso de trabalho e de estresse. Passei por situações de não querer estar em lugares com muita gente porque sou de dar atenção”, lembrou ela.

“São tipos de estafa mental. Falei assim: ‘Cara, esse excesso de trabalho não está sendo saudável para mim. Então, preciso dar uma segurada’. Teve um momento em que eu estava com uma carga de trabalho tão pesada que tive uma crise de labirintite, coisa em que nunca pensei na minha vida. É puramente estresse, cansaço.Quando acabou a novela, até a própria Globo falou: ‘Ju, este ano, você está fora. Sossega, fica em casa’. Calhou de ser este ano louco”, acrescentou a famosa, citando a pandemia.

A quarentena ainda fez com que projetos pessoais da artista também fossem adiados. “Por um lado, foi sorte poder ficar em casa. Por outro lado, muitos dos projetos com os quais eu estava sonhando não rolaram. A viagem com minhas irmãs não deu para fazer. E a viagem dos meus sonhos, que é conhecer Tóquio, eu estava me programando para fazer. Também foi adiada. E várias outras coisas. A coisa de me cuidar mesmo, de fazer os cursos que eu queria. Vai ficar tudo para o ano que vem”, lamentou.

No ar na reprise de Totalmente Demais e em breve na volta de Bibi Perigosa, de A Força do Querer, Juliana Paes disse que costuma rever seus trabalhos. “Quando eu estou no ar, é tenso. Porque a gente se critica muito. Eu estou sempre querendo aprimorar coisas. Quando a novela já passou pelo crivo das pessoas, aí é muito gostoso. Não sei como vai ser com a Bibi, que foi um sucesso tão arrebatador. E também porque as novelas vêm com outra edição. Acho que vou gostar”, concluiu.