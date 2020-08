Juliana Paiva revela volta tensa das gravações de Salve-se Quem Puder

Juliana Paiva comparou a imagem dos Estúdios Globo na retomada das gravações de Salve-se Quem Puder, no último dia 10 de agosto, com de uma cidade fantasma do Velho Oeste.

Após quatro meses com as gravações interrompidas, a atriz retornou as cenas inéditas da novela das 19h. Na trama de Daniel Ortiz, a famosa interpreta a mocinha Luna.

“Não estamos voltando como quando saímos. Houve muitas reuniões virtuais para decidir como seria”, avaliou a artista em entrevista à revista Veja.

Juliana Paiva confidenciou que os colegas de elenco fizeram um pacto. Os atores teriam se prontificado ficar em casa para se proteger e ninguém sairá de casa enquanto estiver gravando. “Eu me sinto segura indo trabalhar, mas precisamos ter bom senso”, ponderou.

A atriz chegou a fazer um registro da retomada dos trabalhos na semana passada, nas redes sociais. Mesmo de máscara, a artista não segurou o sorriso em seu primeiro post nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, na expectativa para a retomada dos trabalhos na emissora. A famosa apareceu em frente ao enorme estúdio onde a novela das 19h é gravada.