Juliano Cazarré revela que pandemia o fez adiar planos de casamento

Juliano Cazarré revelou que adiou os planos de um novo casamento para depois da pandemia do novo coronavírus. O ator, que já mora junto com a esposa Letícia há nove anos, afirmou em um bate papo com os seus fãs, através do seu perfil no Instagram, que eles não abrem mão de uma cerimônia religiosa para abençoar a relação.

“Pois é, galera, a gente vai casar, de novo. A gente já casou várias vezes e no civíl desde 2011. Mas a gente queria muito receber o sacramento”, revelou ele na rede social.

O artista ainda lamentou que a cerimônia estava prevista para ocorrer esse ano, mas teve que ser adiada devido a pandemia. “Estava marcado para agora, mas veio a pandemia e tudo atrasou, e os parentes tiveram que desmarcar as passagens”, contou o famoso.

“A gente diminuiu tudo, mas a gente vai fazer uma missa, porque é importante para a gente receber esse sacramento”, completou o intérprete de Magno em Amor de Mãe.

Juliano Cazarré e Letícia possuem três filhos, Vicente, de 9 anos, Inácio, de 7, e o caçula Gaspar, de apenas 1 ano. O global já revelou que se interessou pela esposa, quando ela ainda tinha 17 anos, e anos depois eles acabaram se reencontrando na internet.