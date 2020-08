Junior segue os passos de Sandy e revela por que não mostra o rosto do filho

Antiga dupla da cantora Sandy, sua irmã, Junior Lima é capa da edição de dia dos pais da revista Quem. E surpreendeu ao falar sobre as suas expectativas para a vida do filho Otto, de 2 anos e 10 meses de idade.

Da mesma forma que Sandy, ele e a esposa, Monica Benini, optam pela não exposição da criança, e o cantor declara: “Quero deixá-lo livre para ser criança, depois ser adolescente e viver as inseguranças e a rebeldia dessa fase“.

Essas foram coisas que ele teve que ir “abafando” ao longo da sua vida, por conta da fama que a dupla carregava desde criança. Junior destacou: “Nos preocupamos em passar os valores básicos de boa cidadania“.

Sobre a criação com a natureza, alimentação vegetariana e brinquedos recicláveis da criança, o cantor revelou: “Até hoje ele não provou açúcar. Já experimentou o paladar doce com frutas, tâmaras“.

“Acredito que essa coisa do brinquedo de madeira, de papelão, mexa muito com a criatividade dele, instiga, faz com que a imaginação dele vá mais longe. Ao contrário dos brinquedos que são superprontos, que já têm a maneira exata de brincar“, explicou.

“A gente gosta de priorizar coisas que ele possa brincar de várias formas diferentes e isso abra a cabeça dele para novas possibilidades. E o contato com a terra, com a natureza é tão importante, tão bom de se ter na infância, essa consciência do que são os bichinhos, da onde vem a fruta…“, disse ainda.

Sobre uma possível carreira musical de Otto, Junior ponderou: “Eu o desencorajaria a fazer isso na infância. Sou extremamente bem resolvido com o que fiz e vivi, mas se puder poupar meu filho de algumas coisas barra pesadas, vou poupar“.

“Vou sempre incentivar esperar a hora certa, deixar mais pra frente, caso ele resolva seguir o exemplo do pai. Mas ele é superconectado com a música, apaixonado pela guitarrinha dele, bateria. Diariamente ele me chama pra fazer um som“, revelou.

“Se ele resolver ficar apaixonado por isso mesmo e seguir essa história, vou estar super presente. Assim como se ele resolver seguir qualquer outra coisa, vou apoiá-lo. O importante é ele se realizar, fazer as coisas que ele realmente deseja. A nossa preocupação principal é de estimular a criatividade dele para qualquer área que resolva trabalhar“, declarou.

Junior revelou que não teve infância por conta da sua carreira, deixando claro que é isso que deseja para o filho: “Uma infância livre, com a preocupação de ser só criança. Pra ele não perder essa alegria e a liberdade, a tranquilidade que a gente só tem nessa fase, de não ter que se preocupar com absolutamente nada a não ser brincar“.

“Quero deixá-lo livre para ser criança, depois ser adolescente e viver as inseguranças e a rebeldia dessa fase, que foram coisas que eu tive que ir abafando um pouco na minha vida pra conseguir atender a uma agenda que tinha. Quero que ele tenha prazer de ir para escola, de encontrar os amigos, de brincar, de ser criança“, destacou.

Sobre o que eles fazem para permitir que a criança tenha uma vida normal, Junior confidenciou: “Basicamente não expondo o rosto. A gente até mostra um pouco, mas tenta dar aquela seguradinha, não postar demais“.

“Infelizmente não dá pra querer ter uma vida normal, de quem não tem uma vida pública, com algumas coisas. Não adianta, é assim e já estamos conformados e bem resolvidos com isso. O meu pensamento é: ‘ele não tem nada a ver com isso’. Não foi uma escolha dele ter um pai com uma vida pública, uma mãe que trabalha com a imagem“, declarou.

E sobre a relação de Otto com Théo, filho de Sandy, Junior revelou: “A relação deles é muito bonitinha, são muito amiguinhos, parceiros. O Otto fica: ‘meu primo, meu primo’, sabe aquela coisa, uma ansiedade pra encontrar… Quando um sai da casa do outro, eles falam que querem continuar brincando, perguntando quando vamos de novo. É bonitinho de ver. Como o Otto é bem mais novo que o Théo, tem muitas coisas que ele usa do primo, existe essa troca de coisas também“.