Just Dance 2021: veja quais foram as primeiras músicas confirmadas

A empresa Ubisoft anunciou oficialmente a edição Just Dance 2021, um dos jogos mais populares do video game. Segundo a empresa, o jogo terá mais de 40 canções, incluindo hits de Shawn Mendes, Dua Lipa, Tones and I, Daddy Yankee, TWICE, Lizzie e Billie Eilish.

Além de oficializar a nova edição, a Ubisoft aproveitou ainda para divulgar um trailer com algumas das canções presentes no repertório. Confira a seguir:

Veja quais foram as canções já confirmadas para Just Dance 2021

O repertório já confirmado inclui:

Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

Dance Monkey – Tones and I

Que Tire Pa Lante – Daddy Yankee

Don’t Start Now – Dua Lipa

Temperature – Sean Paul

Feel Special – TWICE

Juice – lizzo

All the good girls go to hell – Billie Eilish

In The Navy – The Sunllight Shakers

Zenit – ONUKA

Ao comprar o Just Dance 2021, os usuários terão acesso gratuito ao serviço Just Dance Unlimited. O período de teste dura um mês e concede acesso ao repertório completo do jogo com mais de 550 canções. O lançamento da nova edição para PS4, Xbox One, Switch e Stadia está previsto para o dia 12 de novembro.

Em 2019, o jogo comemorou seu aniversário de 10 anos desde o lançamento. Nomeado em homenagem ao single de Lady Gaga, a dança já conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo. O sucesso é tanto que existem rumores sobre o lançamento de um filme baseado na franquia.

