Justiça de São Paulo Condena Empresa de Confecções por Imitar Peças da Marca Lolitta

Além disso, a juíza de Direito não acatou os argumentos sustentados na defesa.

Com efeito, a defesa da empresa alegou que ambas as marcas se inspiraram nas criações do estilista francês Hervé Lége.

Outrossim, aduziu que a perícia técnica comprovou a impossibilidade de produção de peças tão semelhantes sem que uma tenha imitado a produção da outra.

Além disso, sustentou que a precedência da criação das peças pelas autoras está demonstrada, até porque entraram em circulação antes das peças da requerida.

Neste sentido, argumentou, na fundamentação de sua decisão:

“Não é sequer necessário o uso direto da marca nas peças para que os consumidores as identifiquem como produtos da marca “Lolitta”, caracterizando-se o aproveitamento parasitário do sucesso da referida marca.”

A juíza apontou ainda que, reconhecida a conduta ilícita, pode-se presumir o dano à moral da parte autora.

Por fim, ressaltou a violação do seu direito de propriedade industrial.